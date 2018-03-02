ИААФ не намерена менять позицию по Всероссийской федерации легкой атлетики

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что позиция организации относительно Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не изменится, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России, сообщает ТАСС

"У нас есть обязанность защищать чистых спортсменов. Пока мы полностью не удостоверимся, что ВФЛА выполнила необходимые критерии и согласилась с ними, наша позиция не изменится.

Решение МОК нельзя примерять на ИААФ, перед Олимпиадой в Рио МОК сам дал ИААФ право устанавливать критерии допуска, и ВФЛА восстановят, когда эти критерии будут выполнены, не раньше", — цитирует Коу The Guardian

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году после допингового скандала.