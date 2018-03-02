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ИААФ не намерена менять позицию по Всероссийской федерации легкой атлетики
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ИААФ не намерена менять позицию по Всероссийской федерации легкой атлетики 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу заявил, что позиция организации относительно Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) не изменится, несмотря на решение Международного олимпийского комитета (МОК) восстановить в правах Олимпийский комитет России, сообщает ТАСС.
"У нас есть обязанность защищать чистых спортсменов. Пока мы полностью не удостоверимся, что ВФЛА выполнила необходимые критерии и согласилась с ними, наша позиция не изменится.
Решение МОК нельзя примерять на ИААФ, перед Олимпиадой в Рио МОК сам дал ИААФ право устанавливать критерии допуска, и ВФЛА восстановят, когда эти критерии будут выполнены, не раньше", — цитирует Коу The Guardian.
Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году после допингового скандала.
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