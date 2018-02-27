Шесть перераспределенных медалей будут вручены на ЧМ по легкой атлетике в Бирмингеме

ТАСС , 27 февраля. Торжественные церемонии вручения шести перераспределенных медалей чемпионатов мира в помещении пройдут во время мирового первенства в английском Бирмингеме. Об этом сообщает пресс-служба Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF). Торжественные церемонии пройдут 2 и 3 марта. Перераспределение медалей связано с положительными результатами допинг-тестов некоторых призеров. 2 марта серебро чемпионата мира 2006 года получит датский толкатель ядра Йоахим Ольсен (серебро ранее принадлежало белорусу Андрею Михневичу ), серебро ЧМ-2010 — немецкий толкатель ядра Ральф Бартелс (Михневич). 3 марта американка Тианна Бартолетта получит золото чемпионата мира 2006 года в прыжках в длину (россиянка Татьяна Котова ), испанка Консепсьон Монтанер — бронзу, словенка Мария Шестак — серебро ЧМ-2008 в тройном прыжке (гречанка Хрисопия Деветци), американка Хайлис Фонтейн — бронзу ЧМ-2010 в многоборье (россиянка Татьяна Чернова ). "После положительных отзывов о торжественной церемонии вручения перераспределенных медалей в августе прошлого года на чемпионате мира в Лондоне, мы продолжим чествовать спортсменов за их достижения, — сказал президент IAAF Себастьян Коу . — Что может быть лучше, чем сделать это перед ареной, полной фанатов". Зимний чемпионат мира пройдет в Бирмингеме с 1 по 4 марта.