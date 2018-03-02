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Путин поздравил российских прыгунов с победами на ЧМ
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Путин поздравил российских прыгунов с победами на чемпионате мира 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским легкоатлетам Даниле Лысенко и Марии Ласицкене. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.
Спортсмены завоевали золотые медали на чемпионате мира в помещении, который проходит в Великобритании. Для Марии эта победа стала 38-й подряд.
"Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства, отличную подготовку и спортивный характер", — написал глава государства Ласицене, добавив, что она подтвердила свои лидерские позиции в легкой атлетике.
"Эта яркая победа убедительно свидетельствует об огромном соревновательном, творческом потенциале нашей молодежи, о преемственности замечательных традиций отечественного спорта", — написал Путин Лысенко, поблагодарив наставников спортсмена.
Ранее Ласицкене и Лысенко с победами на чемпионате мира поздравил министр спорта Павел Колобков.
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