Путин поздравил российских прыгунов с победами на ЧМ

Путин поздравил российских прыгунов с победами на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы российским легкоатлетам Даниле Лысенко и Марии Ласицкене. Сообщение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Спортсмены завоевали золотые медали на чемпионате мира в помещении, который проходит в Великобритании. Для Марии эта победа стала 38-й подряд.

"Эта яркая победа убедительно свидетельствует об огромном соревновательном, творческом потенциале нашей молодежи, о преемственности замечательных традиций отечественного спорта", — написал Путин Лысенко, поблагодарив наставников спортсмена. "Вы вновь продемонстрировали высочайший класс мастерства, отличную подготовку и спортивный характер", — написал глава государства Ласицене, добавив, что она подтвердила свои лидерские позиции в легкой атлетике.