Российские легкоатлеты стали пятыми в медальном зачёте ЧМ в Бирмингеме

Российские легкоатлеты, выступавшие в нейтральном статусе, заняли пятое место в неофициальном общекомандном медальном зачете зимнего чемпионата мира, который завершился в Бирмингеме (Великобритания). На счету россиян золотые медали Марии Ласицкене и Данила Лысенко в прыжках в высоту и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом.

Больше двух золотых наград на чемпионате мира завоевали американцы, на счету которых 18 (6, 10, 2) медалей, и спортсмены из Эфиопии — 5 (4, 1, 0). Третьими стали поляки — 5 (2, 2, 1), четвёртое место заняли хозяева соревнований — 7 (2, 1, 4).