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Российские легкоатлеты стали пятыми в медальном зачёте ЧМ в Бирмингеме
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Российские легкоатлеты стали пятыми в медальном зачёте ЧМ в Бирмингеме 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: Национальная Служба Новостей
Российские легкоатлеты, выступавшие в нейтральном статусе, заняли пятое место в неофициальном общекомандном медальном зачете зимнего чемпионата мира, который завершился в Бирмингеме (Великобритания). На счету россиян золотые медали Марии Ласицкене и Данила Лысенко в прыжках в высоту и серебро Анжелики Сидоровой в прыжках с шестом.
Больше двух золотых наград на чемпионате мира завоевали американцы, на счету которых 18 (6, 10, 2) медалей, и спортсмены из Эфиопии — 5 (4, 1, 0). Третьими стали поляки — 5 (2, 2, 1), четвёртое место заняли хозяева соревнований — 7 (2, 1, 4).
В составе сборной России на чемпионате мира выступало всего 7 спортсменов. Кроме призёров, это Ольга Муллина (9-е место в прыжках с шестом), Виктория Прокопенко (7) и Анна Крылова (15) в тройном прыжке и толкатель ядра Максим Афонин (13).
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