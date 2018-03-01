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Россиянин Лысенко выиграл зимний ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту
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Россиянин Лысенко выиграл зимний ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту 

RT на русском 1 марта 2018
Российский легкоатлет Даниил Лысенко, выступающий под нейтральным флагом, стал победителем чемпионата мира в помещении, который проходит в английском Бирмингеме, в секторе прыжков в высоту. В своей лучшей попытке 20-летний россиянин прыгнул на 2,36 метра, опередив представителя Катара Мутаза Эсса Баршима (2,33 метра) и немецкого легкоатлета Матеуша Пшибилко (2,29 метра), завоевавших серебряную и бронзовую медали ЧМ соответственно.
Ранее сообщалось, что руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ждёт от Лысенко высоких результатов на ЧМ в Бирмингеме.
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