Россиянин Лысенко выиграл зимний ЧМ по лёгкой атлетике в прыжках в высоту

Российский легкоатлет Даниил Лысенко , выступающий под нейтральным флагом, стал победителем чемпионата мира в помещении, который проходит в английском Бирмингеме, в секторе прыжков в высоту. В своей лучшей попытке 20-летний россиянин прыгнул на 2,36 метра, опередив представителя Катара Мутаза Эсса Баршима (2,33 метра) и немецкого легкоатлета Матеуша Пшибилко (2,29 метра), завоевавших серебряную и бронзовую медали ЧМ соответственно. Ранее сообщалось, что руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) ждёт от Лысенко высоких результатов на ЧМ в Бирмингеме.