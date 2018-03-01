Россиянка выиграла ЧМ по прыжкам в высоту

Ласицкене не смогла побить личный рекорд на зимнем чемпионате мира

Ласицкене выиграла золото с результатом 2,01 — ее соперницы завершили борьбу на высоте 1,96.

После этого Ласицкене установила планку на высоте 2,07, но все три попытки россиянки оказались неудачными.