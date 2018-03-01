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Россиянка выиграла ЧМ по прыжкам в высоту
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Ласицкене не смогла побить личный рекорд на зимнем чемпионате мира 

Спорт-Экспресс 1 марта 2018
Фото: РИА Новости
Ласицкене выиграла золото с результатом 2,01 — ее соперницы завершили борьбу на высоте 1,96.
После этого Ласицкене установила планку на высоте 2,07, но все три попытки россиянки оказались неудачными.
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