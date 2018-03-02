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Российской чемпионке сложно с «легкими» соперницами
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Ласицкене: мне сложно выступать без сильных соперниц 

Газета.Ru 2 марта 2018
Фото: РИА Новости
Российская прыгунья в высоту двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на зимнем чемпионате мира, который проходит в Бирмингеме. Слова спортсменки приводит Associated Press.
"Может быть, это и выглядело легко, но на самом деле было не так. Мне сложно выступать без сильных соперниц.
Если бы здесь прыгала девушка, которая вынуждала бы меня прибавлять, то, уверена, я могла бы продемонстрировать более высокий результат. Теперь буду ждать следующей зимы для новых выступлений в зале", — отметила Ласицкене.
Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла 38-й турнир подряд.
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