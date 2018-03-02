Российской чемпионке сложно с «легкими» соперницами

Ласицкене: мне сложно выступать без сильных соперниц

"Может быть, это и выглядело легко, но на самом деле было не так. Мне сложно выступать без сильных соперниц. Российская прыгунья в высоту двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене прокомментировала свою победу на зимнем чемпионате мира, который проходит в Бирмингеме. Слова спортсменки приводит Associated Press

Если бы здесь прыгала девушка, которая вынуждала бы меня прибавлять, то, уверена, я могла бы продемонстрировать более высокий результат. Теперь буду ждать следующей зимы для новых выступлений в зале", — отметила Ласицкене.

Ранее сообщалось, что Ласицкене выиграла 38-й турнир подряд.