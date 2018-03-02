Ещё
Дмитрий Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дмитрий Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет 

Советский спорт 2 марта 2018
Фото: LiveSport.Ru
— Я хочу сказать, что мы себя не предлагаем. В этой ситуации я в большей степени думаю, что время все расставит на свои места. Мы регулярно коммуницируем с рабочей группой, общаемся. Мы знаем, что там определенные течения, вещи, которые нам понятны. К сожалению, пока положительная динамика не сильно там присутствует. Встреча? О чем встречаться, если мы все выполнили, а осталось два условия — признание доклада Макларена и восстановление РУСАДА, — цитирует Шляхтина агентство «Р-Спорт».
ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами в российском спорте.
Советский спорт: последние новости
Сергей Шубенков: Со спортом в России все очень плохо, даже популярность футбола падает Валентин Балахничев: Руководство ВФЛА ничего не предпринимает для решения проблемы Анна Чичерова: Вернусь ли я в спорт после 30 июня? Скорее нет, чем да
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение