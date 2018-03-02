Дмитрий Шляхтин: Положительной динамики в восстановлении ВФЛА в IAAF почти нет

— Я хочу сказать, что мы себя не предлагаем. В этой ситуации я в большей степени думаю, что время все расставит на свои места. Мы регулярно коммуницируем с рабочей группой, общаемся. Мы знаем, что там определенные течения, вещи, которые нам понятны. К сожалению, пока положительная динамика не сильно там присутствует. Встреча? О чем встречаться, если мы все выполнили, а осталось два условия — признание доклада Макларена и восстановление РУСАДА, — цитирует Шляхтина агентство «Р-Спорт». ВФЛА была лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года в связи с допинговыми скандалами в российском спорте.