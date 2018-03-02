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«Ваша победа очень важна»: Рустэм Хамитов поздравил башкирского легкоатлета с золотой медалью
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«Ваша победа очень важна»: Рустэм Хамитов поздравил башкирского легкоатлета с золотой медалью 

ufa1.ru 2 марта 2018
Фото: ufa1.ru
Глава Башкирии Рустэм Хамитов направил поздравительную телеграмму легкоатлету Данилу Лысенко. Спортсмен завоевал «золото» на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении, который проходил в столице Великобритании.
— Ваша победа — наивысшее достижение для легкоатлетов из Башкортостана. Она очень важна для всего российского спорта. Мы искренне гордимся Вашими успехами. Пусть эта медаль станет точкой отсчёта для новых побед на соревнованиях самого высокого уровня, — отмечается в тексте официального поздравления.
Рустэм Хамитов пожелал Данилу и его тренеру Евгению Загорулько «крепкого здоровья, благополучия, успехов в приумножении спортивной славы России и Башкортостана».
1 марта спортсмен, выступая под нейтральным флагом, показал результат 236 сантиметров и завоевал золотую медаль. В прошлом году на чемпионате мира «бирский кузнечик» взял «серебро».
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