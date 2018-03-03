Рохас победила в тройном прыжке на зимнем ЧМ, Прокопенко — 7-я

Легкоатлетка Юлимар Рохас из Венесуэлы сегодня на чемпионате мира в помещениях в Бирмингеме (Великобритания) победила в тройном прыжке.

Она показала лучший результат сезона в мире — 14,63 м. Россиянка Виктория Прокопенко заняла седьмое место (14,05).