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Рохас победила в тройном прыжке на зимнем ЧМ, Прокопенко — 7-я
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Рохас победила в тройном прыжке на зимнем ЧМ, Прокопенко — 7-я 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Легкоатлетка Юлимар Рохас из Венесуэлы сегодня на чемпионате мира в помещениях в Бирмингеме (Великобритания) победила в тройном прыжке.
Она показала лучший результат сезона в мире — 14,63 м. Россиянка Виктория Прокопенко заняла седьмое место (14,05).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях. Бирмингем, Великобритания Женщины. Тройной прыжок 1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 14,63 2. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,48 3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,40… 7. Виктория Прокопенко (Россия) — 14,05
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