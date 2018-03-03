Легкоатлетка Юлимар Рохас из Венесуэлы сегодня на чемпионате мира в помещениях в Бирмингеме (Великобритания) победила в тройном прыжке.
Она показала лучший результат сезона в мире — 14,63 м. Россиянка Виктория Прокопенко заняла седьмое место (14,05).
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира в закрытых помещениях. Бирмингем, Великобритания Женщины. Тройной прыжок 1. Юлимар Рохас (Венесуэла) — 14,63 2. Кимберли Уильямс (Ямайка) — 14,48 3. Ана Пелетейро (Испания) — 14,40… 7. Виктория Прокопенко (Россия) — 14,05