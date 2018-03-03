Ещё
«Севилья» обыграла «Атлетик» и вышла на пятое место в чемпионате Испании
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Севилья» обыграла «Атлетик» и вышла на пятое место в чемпионате Испании 

Газета.Ru 3 марта 2018
Фото: Газета.Ru
«Севилья» выиграла у «Атлетика» в матче 27 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей отличились Луис Муриэль и Франко Васкес.
"Севилья" набрала 45 очков и вышла на пятое место в таблице. «Атлетик» с 32-я очками занимает 12-ю строчку.
В другом матче дня «Вилльярреал» проиграл «Жироне» со счетом 0:2.
Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур "Севилья" (Севилья) — «Атлетик» (Бильбао) — 2:0 Голы: 1:0 — Муриэль, 27; 2:0 — Васкес, 32  "Вилярреал" (Вильярреал) — «Жирона» (Жерона) — 0:2  Голы: 0:1 — Стуани, 16; 0:2 — Лосано, 80
Газета.Ru: последние новости
Шубенков о популярности спорта в России: все очень плохо CAS оправдал менеджера ИААФ Гарнье по делу о сокрытии допинг-проб россиян Легкоатлетка Чичерова может не вернуться в спорт после окончания дисквалификации
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Стало известно, за что платят Акинфееву
Новая «бомба» для России от WADA19
Медведева высказалась о смене гражданства119
«Поедем в Россию только в крайнем случае»1
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение