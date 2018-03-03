«Севилья» обыграла «Атлетик» и вышла на пятое место в чемпионате Испании

«Севилья» выиграла у «Атлетика» в матче 27 тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 2:0, сообщает "Советский спорт" Франко Васкес. В составе победителей отличились Луис Муриэль "Севилья" набрала 45 очков и вышла на пятое место в таблице. «Атлетик» с 32-я очками занимает 12-ю строчку. В другом матче дня «Вилльярреал» проиграл «Жироне» со счетом 0:2. Чемпионат Испании. Примера. 27-й тур "Севилья" (Севилья) — «Атлетик» (Бильбао) — 2:0 Голы: 1:0 — Муриэль, 27; 2:0 — Васкес, 32 "Вилярреал" (Вильярреал) — «Жирона» (Жерона) — 0:2 Голы: 0:1 — Стуани, 16; 0:2 — Лосано, 80