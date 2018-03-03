Ещё
Легкоатлеты Около, Кщот и Майер стали чемпионами мира в Бирмингеме
Далее:
Читайте также:
Ещё

Легкоатлеты Около, Кщот и Майер стали чемпионами мира в Бирмингеме 

Чемпионат.com 3 марта 2018
Фото: ТАСС
Американка Кортни Около первенствовала в беге на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). Второе место заняла её соотечественница — Шакима Уимбли. Бронзовым призёром стала британка Айлид Дойл.
В беге на 800 метров среди мужчин победу одержал поляк Адам Кщот. Второе место занял американец Дрю Уиндл. Третье — испанец Сауль Ордоньес.
Француз Кевин Майер стал чемпионом мира в семиборье. По итогам семи видов программы (бег на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом, бег на 1000 метров) спортсмен набрал 6348 очков. Второе место занял канадец Дамьян Уорнер (6343), третье — эстонец Майсел Уибо (6265).
Чемпионат.com: последние новости
Дубль Рауля Гарсии принёс «Атлетику» победу над «Леганесом» Юрист: Министерство спорта нарушает права украинских спортсменов на труд МОК: проведение соревнований в России — вопрос взаимоотношения федераций и ВАДА
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение