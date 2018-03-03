Легкоатлеты Около, Кщот и Майер стали чемпионами мира в Бирмингеме 

Американка Кортни Около первенствовала в беге на 400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении, который проходит в Бирмингеме (Великобритания). Второе место заняла её соотечественница — Шакима Уимбли. Бронзовым призёром стала британка Айлид Дойл.
В беге на 800 метров среди мужчин победу одержал поляк Адам Кщот. Второе место занял американец Дрю Уиндл. Третье — испанец Сауль Ордоньес.
Француз Кевин Майер стал чемпионом мира в семиборье. По итогам семи видов программы (бег на 60 метров, прыжки в длину, толкание ядра, прыжки в высоту, бег на 60 метров с барьерами, прыжки с шестом, бег на 1000 метров) спортсмен набрал 6348 очков. Второе место занял канадец Дамьян Уорнер (6343), третье — эстонец Майсел Уибо (6265).