Американская легкоатлетка Около завоевала золото ЧМ в помещении в беге на 400 м

БИРМИНГЕМ /Великобритания/, 3 марта. / ТАСС /. Американка Кортни Около заняла первое место на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в беге на дистанции 400 метров. Соревнования проходят в британском Бирмингеме. Спортсменка показала результат 50,55 секунды. Второе место заняла ее соотечественница Шакима Уимбли (51,47), третьей финишировала британка Эйлид Дойл (51,60). Около является чемпионкой Олимпийских игр в Рио-де— Жанейро в эстафете 4х400 метров, чемпионкой мира в помещении в этой же дисциплине. Чемпионат мира завершится 4 марта.