Сидорова завоевала серебро ЧМ в Бирмингеме в прыжках с шестом

Россиянка Анжелика Сидорова , выступающая под нейтральным флагом, завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Бирмингеме в прыжках с шестом. Победу одержала американка Сэнди Моррис

Сидорова начала соревнования с высоты 4,60 м, затем также с первой попытки взяла 4,70 и решила пропустить 4,75. К высоте 4,80 в секторе осталось только пять спортсменок, и лишь россиянка преодолела планку с первой попытки. На высоте 4,85 остались только три спортсменки, и вновь только Сидоровой понадобилась одна попытка. Гречанка Екатерини Стефаниди и Моррис оставшиеся две попытки перенесли на высоту 4,90, которую взяли американка и россиянка. Решающей в борьбе за золото стала высота 4,95, которую Сидорова покорить не смогла. Отметим, что, преодолев 4,90, Анжелика установила личный рекорд.