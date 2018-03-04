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Сидорова завоевала серебро ЧМ в Бирмингеме в прыжках с шестом
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Сидорова завоевала серебро ЧМ в Бирмингеме в прыжках с шестом 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Фото: Lenta.ru
Россиянка Анжелика Сидорова, выступающая под нейтральным флагом, завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Бирмингеме в прыжках с шестом. Победу одержала американка Сэнди Моррис.
Сидорова начала соревнования с высоты 4,60 м, затем также с первой попытки взяла 4,70 и решила пропустить 4,75. К высоте 4,80 в секторе осталось только пять спортсменок, и лишь россиянка преодолела планку с первой попытки. На высоте 4,85 остались только три спортсменки, и вновь только Сидоровой понадобилась одна попытка. Гречанка Екатерини Стефаниди и Моррис оставшиеся две попытки перенесли на высоту 4,90, которую взяли американка и россиянка. Решающей в борьбе за золото стала высота 4,95, которую Сидорова покорить не смогла. Отметим, что, преодолев 4,90, Анжелика установила личный рекорд.
Ещё одна российская участница Ольга Муллина завершила соревнования на девятом месте, установив личный рекорд 4,60.
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