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Легкоатлеты Харрисон и Коулман выиграли зимний чемпионат мира
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Легкоатлеты Харрисон и Коулман выиграли зимний чемпионат мира 

Чемпионат.com 4 марта 2018
Американка Кендра Харрисон выиграла финальный забег на 60 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Бирмингеме. 0,09 секунды уступила победительнице соотечественница Кристина Мэннинг. Третьей финишировала Надине Виссер из Нидерландов.
Кристиан Коулман из США стал чемпионом мира в помещении в беге на 60 метров, пробежав дистанцию за 6,37 секунды. 0,05 секунды уступил Коулману китаец Су Бинтянь, который, в свою очередь, на 0,02 секунды опередил ещё одного американца, Ронни Бэйкера, ставшего бронзовым призёром.
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