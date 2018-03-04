Легкоатлеты Харрисон и Коулман выиграли зимний чемпионат мира

Американка Кендра Харрисон выиграла финальный забег на 60 метров с барьерами на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Бирмингеме. 0,09 секунды уступила победительнице соотечественница Кристина Мэннинг. Третьей финишировала Надине Виссер из Нидерландов.

Кристиан Коулман из США стал чемпионом мира в помещении в беге на 60 метров, пробежав дистанцию за 6,37 секунды. 0,05 секунды уступил Коулману китаец Су Бинтянь, который, в свою очередь, на 0,02 секунды опередил ещё одного американца, Ронни Бэйкера, ставшего бронзовым призёром.