Поцци, Лявильни и Шпанович победили на ЧМ по лёгкой атлетике

Британец Эндрю Поцци завоевал золотую медаль в беге на 60 м с барьерами на чемпионате мира по легкой атлетике в помещении в Бирмингеме, показав результат 7,46 секунды. Второе место занял американец Джаррет Итон (7,47). Третьим стал француз Орель Манжа (7,54).

Победу в прыжках с шестом одержал француз Рено Лявильни, преодолевший планку на высоте 5,90 м. Вторым стал Гэвин Сэм Кендрикс из США, затративший меньше попыток на преодоление высоты 5,85 м, чем бронзовый призёр поляк Пётр Лисек

В прыжках в длину у женщин первенствовала сербка Ивана Шпанович, приземлившаяся на отметке 6,96 м. Второй стала американка Бриттни Риз (6,89), третьей — Состене Могенара из Германии (6,85).