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Мутко: вокруг спорта РФ создана иллюзия, что все результаты связаны с допингом
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Мутко: вокруг спорта РФ создана иллюзия, что все результаты связаны с допингом 

Чемпионат.com 6 марта 2018
Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что обвинения в систематическом применении допинга в российском спорте не имеют под собой оснований, но подчеркнул, что в такой ситуации важно сделать правильные выводы.
«По имиджу спорта нанесён серьёзный удар. Вокруг российского спорта создана иллюзия, что у нас все результаты связаны с допингом. И даже то, что глобального допинга у нас нет, а есть лишь 11-12 нарушений в год, ничего не меняет. Мы получили обвинения, во многом построенные на преувеличении. Все недостатки в борьбе с допингом были политизированы, а международные организации попали под давление. Сколько уже было проверок, но никто не верит. Могли ли мы предвидеть такое и не допустить? Да. Сейчас нужно всё проанализировать и сделать правильные выводы. Мы не можем признать доклад Макларена о системе применения допинга в России. Доклад написан поверхностно, его многие пункты уже опровергнуты, а спортсмены были оправданы», — сказал Мутко на заседании коллегии Минспорта РФ.
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