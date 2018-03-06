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Министр спорта России рассказал о работе по борьбе с допингом в 2017 году
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Министр спорта России рассказал о работе по борьбе с допингом в 2017 году 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Министр спорта России Павел Колобков рассказал, что за 2017 год проведена значительная работа по борьбе с допингом. Слова чиновника приводит ТАСС.
"В 2017 году проведена значительная работа по реформированию механизмов борьбы с допингом и приняты кардинальные меры, направленные на ужесточение наказания за нарушение антидопинговых правил, на предотвращение нарушения этих правил по незнанию и на формирование в российском обществе нулевой толерантности к допингу", — сказал министр спорта.
Ранее первый вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал, что ряд спортсменов показал низкий уровень знаний антидопинговых правил на Играх.
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