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Глава российской легкой атлетики признался в бессилии
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Глава российской легкой атлетики признался в бессилии 

Lenta.ru 6 марта 2018
Фото: РИА Новости
Глава Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал санкции, наложенные на организацию Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF). Слова функционера передает «Чемпионат.com».
«Все это закончится, только когда признают доклад Макларена и восстановят Российскую национальную антидопинговую организацию (РУСАДА). Как президент федерации, я сделал все от меня зависящее» —сообщил Шляхтин.
>> Российских легкоатлетов могут лишить всего
Ранее 6 марта IAAF снова продлила отстранение ВФЛА. Соответствующая информация была опубликована на сайте ВФЛА. Также стало известно, что санкции со стороны IAAF могут ужесточиться, вплоть до полного недопуска российских легкоатлетов до участия в международных соревнованиях.
В ноябре 2017 года IAAF продлила дисквалификацию ВФЛА из-за нарушений антидопинговых правил. Российским атлетам разрешили выступления на международных стартах в нейтральном статусе. Заявки россиян на участие в турнирах рассматривались в индивидуальном порядке.
Деятельность РУСАДА была приостановлена в ноябре 2015-го. Организациюп признали не соответствующей кодексу Всемирного антидопингового агентства.
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