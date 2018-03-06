Глава ИААФ: российская сторона должна выполнить все критерии для восстановления 

Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу прокомментировал решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По его словам, российская сторона должна выполнить все необходимые критерии для восстановления в статусе.
"Для нас главное не число участвующих спортсменов или количество национальных федераций, для нас главное, чтобы атлеты представляли надежную систему, которой все доверяют, это и есть наша философия. Никто не заинтересован в этой ситуации, когда мы сидим тут и рассуждаем о возможных последствиях. У нас есть критерии, которые были утверждены и новым руководством ВФЛА, поэтому нам надо получить подтверждение, что ее спортсмены представляют систему, которая вызывает доверие", — цитирует Коу ТАСС.
Российская легкоатлетическая организация была дисквалифицирована в ноябре 2015 году после допингового скандала. Российские спортсмены, которые допущены до участия в международных соревнованиях, на данный момент выступают под нейтральным флагом и гимном.
Для того, чтобы ИААФ восстановила ВФЛА в статусе, российской стороне необходимо выполнить два критерия из дорожной карты. Одним из них является признание выводов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о том, что в России в период с 2011 по 2015 существовала государственная поддержка допинга.
Ранее сообщалось, что ИААФ продлила отстранение ВФЛА.