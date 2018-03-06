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Глава ИААФ: российская сторона должна выполнить все критерии для восстановления
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Глава ИААФ: российская сторона должна выполнить все критерии для восстановления 

Газета.Ru 6 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Глава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Себастьян Коу прокомментировал решение продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). По его словам, российская сторона должна выполнить все необходимые критерии для восстановления в статусе.
"Для нас главное не число участвующих спортсменов или количество национальных федераций, для нас главное, чтобы атлеты представляли надежную систему, которой все доверяют, это и есть наша философия. Никто не заинтересован в этой ситуации, когда мы сидим тут и рассуждаем о возможных последствиях. У нас есть критерии, которые были утверждены и новым руководством ВФЛА, поэтому нам надо получить подтверждение, что ее спортсмены представляют систему, которая вызывает доверие", — цитирует Коу ТАСС.
Российская легкоатлетическая организация была дисквалифицирована в ноябре 2015 году после допингового скандала. Российские спортсмены, которые допущены до участия в международных соревнованиях, на данный момент выступают под нейтральным флагом и гимном.
Для того, чтобы ИААФ восстановила ВФЛА в статусе, российской стороне необходимо выполнить два критерия из дорожной карты. Одним из них является признание выводов главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена о том, что в России в период с 2011 по 2015 существовала государственная поддержка допинга.
Ранее сообщалось, что ИААФ продлила отстранение ВФЛА.
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