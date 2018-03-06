ВФЛА для восстановления должна возместить расходы ИААФ и признать выводы доклада Макларена

Рабочая группа ИААФ предоставила отчет о процессе восстановления ВФЛА в правах, говорится в пресс-релизе ВФЛА. В отчете рабочей группы отмечается прогресс ВФЛА и обозначается ряд требований по восстановлению федерации.

Для восстановления ВФЛА в ИААФ необходимо:

— возместить все расходы рабочей группы ИААФ, CAS, судебных издержек и расходы ИААФ, понесенные при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе;

— признать выводы комиссии Макларена и принять меры по данным выводам;

— предоставить план антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит ИААФ быть уверенной в том, что атлеты будут выступать чистыми.

Кроме того, РУСАДА должно быть полностью восстановлено в правах, а тренеры, замешанные в нарушении антидопинговых правил, должны быть отстранены от работы на законодательном уровне.

Рабочая группа рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу ВФЛА и рабочей группы, где будут обсуждены детали невыполненных критериев, назначены сроки их выполнения, а также обозначена новая дорожная карта.

Далее рабочая группа будет наблюдать за выполнением данных критериев. Если они будут не выполнены, то в июле 2018 года на заседании совета ИААФ могут быть приняты новые решения по ВФЛА, вплоть до запрета россиянам выступать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.