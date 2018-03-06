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ВФЛА для восстановления должна возместить расходы ИААФ и признать выводы доклада Макларена
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ВФЛА для восстановления должна возместить расходы ИААФ и признать выводы доклада Макларена 

Спорт-Экспресс 6 марта 2018
Рабочая группа ИААФ предоставила отчет о процессе восстановления ВФЛА в правах, говорится в пресс-релизе ВФЛА. В отчете рабочей группы отмечается прогресс ВФЛА и обозначается ряд требований по восстановлению федерации.
Для восстановления ВФЛА в ИААФ необходимо:
— возместить все расходы рабочей группы ИААФ, CAS, судебных издержек и расходы ИААФ, понесенные при рассмотрении заявок россиян на участие в международных стартах в нейтральном статусе;
— признать выводы комиссии Макларена и принять меры по данным выводам;
— предоставить план антидопингового тестирования российских спортсменов на национальном уровне на 2018 год, который позволит ИААФ быть уверенной в том, что атлеты будут выступать чистыми.
Кроме того, РУСАДА должно быть полностью восстановлено в правах, а тренеры, замешанные в нарушении антидопинговых правил, должны быть отстранены от работы на законодательном уровне.
Рабочая группа рекомендовала в самое ближайшее время созвать встречу ВФЛА и рабочей группы, где будут обсуждены детали невыполненных критериев, назначены сроки их выполнения, а также обозначена новая дорожная карта.
Далее рабочая группа будет наблюдать за выполнением данных критериев. Если они будут не выполнены, то в июле 2018 года на заседании совета ИААФ могут быть приняты новые решения по ВФЛА, вплоть до запрета россиянам выступать в международных турнирах даже в нейтральном статусе.
Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии ВАДА во главе с Ричардом Паундом. Сегодня стало известно, что ИААФ продлила отстранение.
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