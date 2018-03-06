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Российских легкоатлетов не восстановили в правах, обсуждение бойкота ЧМ-2018, новые виды на Олимпиаде. Главные новости дня
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Российских легкоатлетов не восстановили в правах, обсуждение бойкота ЧМ-2018, новые виды на Олимпиаде. Главные новости дня 

Советский спорт 6 марта 2018
1. Синхронное фигурное катание и супермикст в биатлоне могут войти в программу ОИ-2022.
2. Стала известна причина смерти Давиде Астори.
3. В МИД Великобритании допустили вероятность бойкота ЧМ-2018.
4. IAAF продлила отстранение ВФЛА, российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусе.
5. Матч «Тосно» — «Рубин» перенесен в Саранск.
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