Российских легкоатлетов не восстановили в правах, обсуждение бойкота ЧМ-2018, новые виды на Олимпиаде. Главные новости дня

1. Синхронное фигурное катание и супермикст в биатлоне могут войти в программу ОИ-2022.

3. В МИД Великобритании допустили вероятность бойкота ЧМ-2018.

4. IAAF продлила отстранение ВФЛА, российским легкоатлетам могут запретить выступать даже в нейтральном статусе.

5. Матч «Тосно» — «Рубин» перенесен в Саранск.

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