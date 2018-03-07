Российская чемпионка в недоумении от ВФЛА

«Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью. Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жёстко в отношении ВФЛА», — заявила Ласицкене.

Легкоатлетка также пригрозила жёсткими действиями в отношении ВФЛА, если не сможет выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе.