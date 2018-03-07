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Российская чемпионка в недоумении от ВФЛА
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Ласицкене недоумевает реакцией ВФЛА на заявление IAAF о возможном отстранении россиян от стартов 

RT на русском 7 марта 2018
Фото: РИА Новости
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене удивлена реакцией руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) на заявление Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) о том, что российским спортсменам могут запретить выступать на международных турнирах даже в нейтральном статусе.
«В первую очередь меня удивляет реакция нашей федерации. Когда глава комиссии ВФЛА по восстановлению Александр Паркин в интервью говорит, что на подобные заявления IAAF могло повлиять наше успешное выступление на ЧМ в Бирмингеме, ничего кроме недоумения это не вызывает», — приводит слова Ласицкене РИА Новости.
Легкоатлетка также пригрозила жёсткими действиями в отношении ВФЛА, если не сможет выступать на соревнованиях даже в нейтральном статусе.
«Жаль, что для ВФЛА это тоже сейчас стало неожиданностью. Каковы наши действия? Если в июле из-за не выполненных федерацией критериев мне запретят выступать за рубежом даже в нейтральном статусе, мы будем вынуждены действовать более жёстко в отношении ВФЛА», — заявила Ласицкене.
Ранее президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин рассказал о шагах, предпринятых для восстановления членства в IAAF.
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