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Российский легкоатлет Емельянов пожизненно дисквалифицирован за допинг
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Российский легкоатлет Емельянов пожизненно дисквалифицирован за допинг 

Вести.Ru 9 марта 2018
Фото: Вести.Ru
Российский ходок Станислав Емельянов пожизненно дисквалифицирован Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 15 декабря 2017 года.
27-летний россиянин обвинен в использовании или попытки использования запрещенной субстанции и запрещенных методов подготовки, сообщает ТАСС. Весной 2017 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал его на восемь лет за нарушение антидопинговых правил, аннулировав его результаты с 2 июня 2015 года.
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