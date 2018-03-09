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Член МОК призвал Россию и ИААФ начать переговоры по восстановлению ВФЛА
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Член МОК призвал Россию и ИААФ начать переговоры по восстановлению ВФЛА 

Газета.Ru 9 марта 2018
Фото: Газета.Ru
Член исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) Ненад Лалович призвал начать переговоры по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ). Его слова приводит Inside The Games.
"Для восстановления РУСАДА необходимо несколько условий, и некоторые из них трудно принять, например, признание результатов доклада Ричарда Макларена. Спортивный арбитражный суд (CAS) не считает доклад Макларена достаточным доказательством вины спортсменов в нарушении антидопинговых правил, это необходимо учитывать. Результат могут дать только переговоры", — заявил Лалович.
Он также сказал о том, что антидопинговая система в России должна быть восстановлена.
"На мой взгляд, ИААФ и Россия должны немного открыть дверь, чтобы найти способ восстановить антидопинговую систему. Знаю, что отношения между Россией и ИААФ расстроены, но решение должно существовать", — добавил функционер.
Ранее сообщалось, что ИААФ пожизненно дисквалифицировала российского ходока Станислава Емельянова за нарушение антидопинговых правил.
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