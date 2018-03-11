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Легкоатлетка Чичерова может навсегда покинуть спорт
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Легкоатлетка Чичерова может не вернуться в спорт после отбытия дисквалификации из-за допинга 

RT на русском 11 марта 2018
Фото: ТАСС
Олимпийская чемпионка и чемпионка мира по прыжкам в высотку Анна Чичерова может не вернуться в спорт после окончания дисквалификации 30 июня 2018 года. Об этом сообщает ТАСС.
35-летняя спортсменка было отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре 2016 года после того, как в её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат туринабол.
«Вернусь ли я в спорт после 30 июня? Скорее нет, чем да. Будет ли зависеть моё возвращение от того, появится ли у меня потом возможность выступать на зарубежных стартах? Отчасти да, но ситуации бывают разные», — сказала Чичерова.
Ранее сообщалось, что IAAF пожизненно дисквалифицировала российского легкоатлета за допинг.
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 Ещё 5 источников 
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