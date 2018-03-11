Легкоатлетка Чичерова может навсегда покинуть спорт

«Вернусь ли я в спорт после 30 июня? Скорее нет, чем да. Будет ли зависеть моё возвращение от того, появится ли у меня потом возможность выступать на зарубежных стартах? Отчасти да, но ситуации бывают разные», — сказала Чичерова.

35-летняя спортсменка было отстранена Международным олимпийским комитетом (МОК) в октябре 2016 года после того, как в её допинг-пробе был обнаружен запрещённый препарат туринабол.