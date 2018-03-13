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Вице-чемпионом мира по лёгкой атлетике стала выпускница университета физкультуры
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Вице-чемпионом мира по лёгкой атлетике стала выпускница университета физкультуры 

Управа района Измайлово города Москвы 13 марта 2018
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
Серебряную медаль в прыжках с шестом завоевала выпускница Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Анжелика Сидорова.
В английском Бирмингеме на зимнем чемпионате мира по лёгкой атлетике успешно выступили студенты и выпускники РГУФКСМиТ из района Измайлово. В секторе по прыжкам с шестом второкурсница Ольга Муллина повторила свой личный рекорд и заняла девятое место, обогнав многих известных спортсменок. А вот выпускница спортивного вуза Анжелика Сидорова в прыжках с шестом завоевала серебряную медаль, совсем немного уступив спортсменке из США.
"Я сюда приехала с кучей сомнений и страхов. Как же здорово, что все получилось", — поделилась с журналистами после окончания соревнования спортсменка.
Стоит добавить, что Анжелика Сидорова в феврале стала серебряным призером на специализированных соревнованиях для прыгунов с шестом «All Star Perche», которые состоялись во французском городе Клермон-Ферране.
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