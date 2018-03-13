Вице-чемпионом мира по лёгкой атлетике стала выпускница университета физкультуры

Серебряную медаль в прыжках с шестом завоевала выпускница Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма Анжелика Сидорова

В английском Бирмингеме на зимнем чемпионате мира по лёгкой атлетике успешно выступили студенты и выпускники РГУФКСМиТ из района Измайлово. В секторе по прыжкам с шестом второкурсница Ольга Муллина повторила свой личный рекорд и заняла девятое место, обогнав многих известных спортсменок. А вот выпускница спортивного вуза Анжелика Сидорова в прыжках с шестом завоевала серебряную медаль, совсем немного уступив спортсменке из США.

"Я сюда приехала с кучей сомнений и страхов. Как же здорово, что все получилось", — поделилась с журналистами после окончания соревнования спортсменка.

Стоит добавить, что Анжелика Сидорова в феврале стала серебряным призером на специализированных соревнованиях для прыгунов с шестом «All Star Perche», которые состоялись во французском городе Клермон-Ферране.