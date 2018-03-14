Тренер Марии Ласицкене: «Не сдавайте российскую легкую атлетику»!

В распоряжение «СЭ» поступило письмо от тренера российской прыгуньи в высоту Марии Ласицкене Геннадия Габриояна. В нем он призвал поддержать российскую легкую атлетику.

Приводим текст этого письма полностью:

Я, тренер двукратной чемпионки мира и двукратной чемпионки мира в помещении Марии Ласицкене, которую воспитываю и обучаю с самого раннего тренировочного возраста, ведя ее к высочайшим достижениям спортивного мастерства. Своими выступлениями Мария все больше и больше завоевывает симпатии и любовь огромной армии болельщиков не только нашей страны, но и всего мира. Она своей чистотой и преданностью своему делу вдохновляет многих спортсменов и тренеров идти за нами, не опускать руки, в наитруднейших условиях не только бороться на мировых аренах, но и побеждать, доказывая всем и вся, абсурдность и безосновательность недопуска и отстранения таких спортсменов, как она. Я уверен, к этой, пока что небольшой, но набирающей силу, армии спортсменов нового поколения, будут присоединяться все больше и больше атлетов и тренеров, которые смогут достойно выступать на Олимпийских играх и мировых форумах. Нужно обязательно выдержать условие отсутствие скандальных допинговых историй в их биографии. На мой взгляд, это и будет наш настоящий чистый несокрушимый российский спорт. Он есть, он здесь! Эта армия уже на передовой! В частности, хочу сказать о легкоатлетах. Опыт последних соревнований показал, что они сражаются больше чем достойно на двух фронтах одновременно. С одной стороны против соревновательных соперников, с другой — против тяжелых психологических условий, связанных с отстранением невиновных, недопуском и с нейтральным статусом. Со стороны спортсменов и их тренеров результаты в секторах налицо. К большому сожалению многое безвозвратно потеряно (участие в Олимпийских играх в Рио и т.д.) и все меньше времени сегодня остается для судьбоносных решений и действий со стороны наших спортивных и государственных руководителей в защиту чистых легкоатлетов в свете очередной перспективы отстранения. В наитруднейших условиях, связанных с обвинениями со стороны ИААФ и прочих, которые тянутся с ноября 2015 года, нашему руководству пора решительно восстановить справедливость по отношению к чистой сборной легкоатлетов, ведь виновные уже наказаны?! Мы на тренировках и соревнованиях делаем все, что можем и даже больше. Положительный результат очевиден! Очень надеемся, что наши труды и усилия не напрасны, и ждем такой же положительный победный результат от вас в этой тяжелой битве. В данном случае, за отечественную легкую атлетику, имеющую славную историю побед, достижений и рекордов. Не сдавайте ее!