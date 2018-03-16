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Легкоатлетов лишили флага и федерации. Теперь лишают и денег
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Легкоатлетов лишили флага и федерации. Теперь лишают и денег 

ИД «Собеседник» 16 марта 2018
Фото: ИД "Собеседник"
Sobesednik.ru попытался разобраться, почему российским легкоатлетам стали мало платить.
На прошлой неделе Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) отказались восстанавливать в статусе. Более того, спортсменам теперь могут запретить выступать даже под нейтральным флагом. В ответ они сильно разозлились. Причем на своих.
Острые комментарии в адрес ВФЛА уже отпустили Мария Ласицкене и тренер прыгунов в высоту Евгений Загорулько. По словам спортсменки и тренера, принесших России не одну медаль, чиновники явно недорабатывают.
— Руководство ВФЛА ничего не предпринимает для решения проблемы, в отличие от зимних видов спорта, где частично отменить отстранение удалось очень быстро, — говорит бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев. — Насколько я понимаю, в том, как сработали в отношении зимних видов, есть заслуга Министерства юстиции. Два года назад, в период Олимпиады в Рио, мы могли только мечтать о такой поддержке.
Однако до поддержки в легкой атлетике далеко. Тем, кто пошел на условия Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и согласился выступать на чемпионатах Европы и мира под нейтральным флагом, правительство, наоборот, урезало размер премиальных.
Цитата
Министерство ничего для нас не делает, а половину федерации нужно разогнать. Тренер Евгений Загорулько.
Легкоатлетам, занимающим призовые места на чемпионатах мира, с 3 октября 2017 года выплачивается от 67 до 224 тысяч рублей. Это почти в два раза меньше, чем предусматривал документ, подписанный еще премьером Путиным. Тогда премиальные для золотых призеров чемпионатов мира равнялись 7000 долларов. В рублях эта сумма выросла к октябрю прошлого года до 406 тысяч рублей. Гонорар тренерам за золотую медаль снизился на 90 тысяч. Под сокращение попали только легкоатлеты. Представители также отстраненной тяжелой атлетики там не значатся.
— Что касается и сборов, и финансирования, всего, что происходит в федерации, — стало, конечно, хуже по сравнению с тем, что было раньше, — рассказывает комментатор легкоатлетических соревнований Иоланда Чен. — Тренеры сидят без работы. Звонил мне недавно Евгений Бондаренко рассказать про это — тренер Светланы Феофановой. Даже он не работает. У нас часто псевдопатриоты бьются в своих псевдопатриотических конвульсиях, а нам надо просто подумать о людях.
* * *
Материал вышел в издании «Собеседник» №10-2018 под заголовком «Облегчились на атлетах».
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