Эксперт: ВАДА «крышует» нужных спортсменов 

Российским спортсменам не приходится ждать ничего хорошего до тех пор, пока существует Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). Об этом на пресс-конференции НСН заявил заслуженный тренер СССР и РСФСР Алексей Иванов.
«Честные соревнования будут только в одном случае: когда ничего не будет запрещено и всё будет разрешено. Потому что, пока существует ВАДА, оно прикрывает нужных спортсменов, которые употребляют допинг, это не секрет. Они платят деньги, и выигрывают. Самый яркий пример — американская гимнастка (Симона Байлз — победительница Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро по спортивной гимнастике). Ярче примера просто не может быть! Или теннисистки сёстры Вильямс. Если отобрать у них допинг, они будут просто никто!», — отметил эксперт в эфире НСН.
Ранее глава рабочей группы по вопросу восстановления Всероссийской федерации лёгкой атлетики Руне Андерсен заявил, что отстранение ВФЛА от участия в международных турнирах будет продлено. Кроме того, по словам Андерсен, в июле 2018 будут обсуждаться новые санкции, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов даже в качестве нейтральных атлетов и исключение ВФЛА из IAAF — Международной ассоциации легкоатлетических федераций.