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ВФЛА должна заплатить 30 млн рублей за защиту спортсменов
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ВФЛА должна заплатить 30 млн рублей за защиту спортсменов 

Национальная Служба Новостей 19 часов назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Всероссийская федерация лёгкой атлетики обязан заплатить 30 млн рублей за судебные разбирательства по поводу обвинений спортсменов в употреблении допинга. Об этом на пресс-конференции НСН заявил член президиума ВФЛА Андрей Шляпников.
«За каждое судебное заседание выставляется счёт, платит ВФЛА. Сейчас появились дополнительные требования. Федерация должна платить не только за спортсменов, но и за работу комиссии Спортивного арбитражного суда (CAS) по рассмотрению заявок на участие в соревнованиях под нейтральным флагом. Сумма уже под 30 млн рублей за 2,5 года», — заявил в эфире НСН член президиума ВФЛА.
На пресс-конференции НСН также прозвучало предложение разрешить допинг в спорте. Об этом заявил заслуженный тренер СССР и РСФСР Алексей Иванов. Он уверен, что талантливые «чистые» спортсмены всё равно будут побеждать тех, кто принимает стимуляторы.
Ранее стало известно, что отстранение Всероссийской федерации лёгкой атлетики от участия в международных турнирах, скорее всего, будет продлено. Об этом заявил глава рабочей группы по вопросу восстановления ВФЛА Руне Андерсен. Кроме того, по его словам, в июле 2018 будут обсуждаться новые санкции, в числе которых запрет на выступление российских спортсменов даже в качестве нейтральных атлетов и исключение ВФЛА из IAAF — Международной ассоциации легкоатлетических федераций.
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