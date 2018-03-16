Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг

Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) дисквалифицировала бегунью на 400 м Ольгу Земляк и спринтера Олесю Повх за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Чемпионка Европы 2012 года в беге на 400 метров Земляк дисквалифицирована на восемь лет, бронзовый призер Игр-2012 в эстафете 4х100 м Повх — на четыре.

Отсчет дисквалификации легкоатлеток ведется с 3 августа 2017 года.

Все результаты Земляк с 5 июля 2016 года аннулированы, из-за чего она лишилась двух серебряных медалей командного чемпионата Европы 2017 года. На ее счету кроме золота чемпионата Европы — 2012 значится два серебра чемпионата Европы 2014 года.

Результаты Повх с 15 июня 2016 года будут считаться недействительными, из-за чего она лишена серебра чемпионата Европы — 2017 в помещении. В активе Повх, помимо медали Олимпиады-2012, бронза чемпионата мира 2011 года, золото (2010) и серебро (2012) чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы — 2011 в помещении и Универсиады-2013.