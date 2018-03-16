Ещё
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Далее:
Читайте также:
Ещё

Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг 

ТАСС 18 часов назад
Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) дисквалифицировала бегунью на 400 м Ольгу Земляк и спринтера Олесю Повх за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба ФЛАУ.
Чемпионка Европы 2012 года в беге на 400 метров Земляк дисквалифицирована на восемь лет, бронзовый призер Игр-2012 в эстафете 4х100 м Повх — на четыре.
Отсчет дисквалификации легкоатлеток ведется с 3 августа 2017 года.
Все результаты Земляк с 5 июля 2016 года аннулированы, из-за чего она лишилась двух серебряных медалей командного чемпионата Европы 2017 года. На ее счету кроме золота чемпионата Европы — 2012 значится два серебра чемпионата Европы 2014 года.
Результаты Повх с 15 июня 2016 года будут считаться недействительными, из-за чего она лишена серебра чемпионата Европы — 2017 в помещении. В активе Повх, помимо медали Олимпиады-2012, бронза чемпионата мира 2011 года, золото (2010) и серебро (2012) чемпионатов Европы, золото чемпионата Европы — 2011 в помещении и Универсиады-2013.
ТАСС: последние новости
Российский велогонщик Киселев дисквалифицирован на четыре года за допинг Командный чемпионат России по легкой атлетике пройдет в Смоленске МОК обсуждает решение Украины запретить своим спортсменам выступать в России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната9
Новая «бомба» для России от WADA19
Стало известно, за что платят Акинфееву
Медведева высказалась о смене гражданства119
Призерка Олимпиады-2018 сошла с ума46
Видео
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
09:07
Тутберидзе отреагировала на слухи об уходе Медведевой
Фигурное катание
00:45
Россиянка стала семикратной чемпионкой Паралимпиады
Биатлон
01:56
Российский хоккеист довел до слез 12-летнего фаната
Хоккей
04:17
«ФИФА в состоянии паники»
Футбол Прочее
01:58
Украинскую призерку Олимпиады наказали за допинг
Легкая атлетика
03:16
Шипулин назвал сборную худшей за последние годы
Биатлон
00:55
Миленина выиграла золото Паралимпиады-2018
Лыжный спорт
01:02
Россия поразила медальным зачетом на Паралимпиаде
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение