Легкоатлетка Куличенко подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса 

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от прыгуньи в высоту Елены Куличенко", — заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил мнение, что сведения о государственной поддержке допинга в России являются неопровержимо доказательными.