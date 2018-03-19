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Легкоатлетка Куличенко подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса
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Легкоатлетка Куличенко подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса 

Газета.Ru 10 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.
"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от прыгуньи в высоту Елены Куличенко", — заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Ранее президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс выразил мнение, что сведения о государственной поддержке допинга в России являются неопровержимо доказательными.
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