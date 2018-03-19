Легкоатлетка Куличенко подала заявку в IAAF на получение нейтрального статуса

Российская прыгунья в высоту Елена Куличенко подала индивидуальную заявку в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) на получение нейтрального статуса. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня в IAAF была отправлена стандартная заявка от прыгуньи в высоту Елены Куличенко", — заявили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).