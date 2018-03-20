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Колобков: российский спорт держат в заложниках, требуя признать выводы комиссии Макларена
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Колобков: российский спорт держат в заложниках, требуя признать выводы комиссии Макларена 

ТАСС 7 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Требование признать выводы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном о якобы существовавшей в России на ведомственном уровне системе поддержки допинга не подкреплено фактами, но держит в заложниках весь российский спорт. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр спорта РФ Павел Колобков.
Макларен представил окончательные итоги своего расследования в декабре 2016 года. Признание его выводов требуется для восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Паралимпийского комитета России (ПКР).
"Когда оправдали 28 наших спортсменов (после их дисквалификации Международным олимпийским комитетом — прим. ТАСС), решение выносилось независимым судом, это был полноценный юридический процесс — со свидетелями, с показаниями Макларена и [Григория] Родченкова, с перекрестными допросами с участием наших спортсменов и наших экспертов. Решение говорит само за себя, они оправданы. Судьями с профессиональной честью и профессиональными качествами", — сказал Колобков.
"И если от нас требуют признания доклада Макларена, это говорит о том, что никаких доказательств нет. Получается, что реальные доказательства подменяются требованиями. Происходит подмена понятий, из-за чего в заложниках находится весь российский спорт. Нашу готовность взаимодействовать, работать вместе конструктивно не должны воспринимать как слабость", — добавил он.
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