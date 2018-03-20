Странная смерть спившейся звезды спорта

Олимпийскую чемпионку Романову нашли мёртвой с полным ртом крови. Её смерти предшествовали ещё 4 — бывшего мужа, отца, мамы и тренера…

Елена Романова в блестящем стиле выиграла летнюю Олимпиаду 1992 года в Барселоне. Российская легкоатлетка грамотно провела забег на любимой дистанции 3000 метров и завоевала золотую медаль. Весёлая, добрая, но при этом невероятно целеустремлённая девушка хотела радоваться жизни, но судьба распорядилась иначе.

Семья для неё была самой главной ценностью в жизни, а когда близких не стало буквально в один миг, просто сорвалась в бездну. Её нашли дома с черепно-мозговой травмой при загадочных обстоятельствах. Спасти спортсменку не удалось, а следствие остановили из-за отсутствия очевидного подозреваемого.

Это трагическая история выдающейся бегуньи, которая не справилась с жизнью после спорта. 20 марта 2018 года ей исполнилось бы 55 лет.

За 10 лет до смерти

Елены Исинбаевой, Елены Слесаренко, Максима Опалева, Дениса Панкратова, Ларисы Ильченко может быть уверенным, что совсем уж без помощи их не оставят. Многие уходят в политику, кто-то становится тренером или комментатором. Мемориал братьев Знаменских стал последним турниром, где уроженка Волгограда Романова поднялась на пьедестал почёта. Великолепная карьера, включившая в себя успехи на Олимпиаде, чемпионатах мира и Европы, подходила к концу. Впереди маячила красивая и лёгкая жизнь, но вот только времена были не те. Вторая половина 90-х не располагала к позитивным изменениям. Это сейчас новое поколение волгоградских чемпионов в лицеможет быть уверенным, что совсем уж без помощи их не оставят. Многие уходят в политику, кто-то становится тренером или комментатором.

Елена Романова пошла по другому пути и устроилась в военную часть в родном Волгограде. Представить, что нынешние олимпийские чемпионы пойдут на что-то подобное категорически невозможно. У Елены же проблемы начались уже тогда. Не заладились отношения с мужем Александром, который тоже был спортсменом, но гораздо менее удачливым. Пока жена была на сборах и соревнованиях, муж пил по-чёрному. Были деньги, квартира, свободное время, и он решил найти счастье в алкоголе. Люди из окружения четы Романовых при этом отмечали, что Александр был порядочным и добрым человеком, но, видимо, без должной силы воли.

Фото: wikipedia.org

С мужем чемпионка разошлась и встретила нового парня в Кисловодске, где сборная России традиционно проводила сборы в те времена. Молодого красавчика судьба также потрепала изрядно. Он успел поработать водителем скорой помощи, охранником, крупье в казино и бог ещё знает кем. Но и с ним отношения не сложились. Тем временем в семье её бывшего мужа случилась беда — умерли родители. А вскоре не стало и самого Александра, который скончался прямо на улице от разрыва сердца. Кто бы мог тогда подумать, что большие трагедии в семье Романовых только начинаются…

Отец, мать, тренер — как такое выдержать?

Геннадия Наумова, который был для Елены как второй отец. Прошло совсем немного времени после смерти бывшего мужа. Сначала скончался отец Елены, потом заболела раком мать. Романова ухаживала за любимым человеком, всячески помогала с лечением, но исход был очевиден. Мать умерла буквально на руках у олимпийской чемпионки. Для человека, который всегда ставил семью во главу угла, пережить такое было невероятно сложно. А, может быть, вообще невозможно. Шёл январь 2006 года. Всего через месяц не стало и её любимого тренера, который был для Елены как второй отец.

Именно он раскрыл талант спортсменки и делал всё, чтобы она стала великой чемпионкой. Когда его не взяли в тренерский штаб сборной на победную для Романовой Олимпиаду в Барселоне, он поехал туда туристом и с трибун давал указания ученице.

Напомним, что на дворе был 1992 год, и вот так вот просто уехать в Испанию за свой счёт было гораздо сложнее, чем сейчас.

Наумов так привязался к Романовой, что даже его дочь Владлена позже признавалась, что начинала ревновать, настолько её отец не чаял души в своей подопечной. Они были действительно одним целым, и это никакой не штамп. Когда Елена увидела, как спустя месяц после смерти её матери на тренировке умер её любимый тренер, жизнь превратилась в сплошной туман. На похоронах спортсменка, которая долго готовила прощальную речь, не смогла сказать ни слова. С неба падал мягкий снег, который стекал по лицу чемпионки вместе со слезами. Три трагедии подряд лишили её жизнь всякого смысла.

Фото: Gray Mortimore /Allsport

Последняя надежда

Романова никогда не хотела тренировать и всячески сторонилась разговоров на эту тему. Да и работу в военной части бросать не хотелось, там хоть как-то можно было отвлечься от последних событий. Но у Геннадия Наумова после смерти осталась группа из шести талантливых спортсменок, которых могли растащить по всей стране. Тренеры из других регионов как коршуны набросились за потенциальными чемпионками, зная уникальный талант Наумова готовить крутых атлетов. Романова не могла остаться в стороне и сохранила девчонок в одной связке. Для этого пришлось самой возглавить группу.

К тому моменту Елена сильно пила. То ли перехватила привычку у бывшего мужа, то ли просто не справилась с трудностями жизни после окончания профессиональной карьеры. Когда соблюдаешь режим на протяжении 15 лет, стоит один раз сорваться, как остановиться уже невозможно. А тут ещё семейные драмы окончательно добили чемпионку. Но Романова понимала колоссальную ответственность перед своими подопечными и не позволяла себе приходить на тренировки в нетрезвом виде. Хотя все тогда знали о её проблемах. Елена находила спасение не только в алкоголе, но и в таблетках, преимущественно транквилизаторах. Долго так продолжаться не могло.

Что же произошло 28 января 2007 года?

Екатерина Шляхова позже рассказывала, что ночью слышала, как Романова кричит во сне «Мама!». У Романовой был сын от брака с Александром. Она обожала его и делала всё, чтобы у него было наилучшее будущее. Когда она узнала, что сын попал в аварию, вновь пропустила всё через себя. К счастью, сын серьёзно не пострадал, но эмоции никуда не делись. В октябре 2006 года случился новый срыв. Романова отменила все тренировки и ушла в самый длинный запой в жизни. Изредка она звала своих подопечных в гости. Одна из нихпозже рассказывала, что ночью слышала, как Романова кричит во сне «Мама!».

Она очень хотела вернуться к нормальной жизни, обещала себе отметить годовщину смерти матери и начать всё заново. Но прожила после этого всего лишь 12 дней. Смерть олимпийской чемпионки окутана множеством тайн. Её нашли у себя дома 28 января 2017 года, с полным ртом крови. У врачей уже не было ни единого шанса. Причиной смерти назвали черепно-мозговую травму, которая могла быть получена после сильного удара по голове. Было ли это следствием падения или кто-то «помог» спортсменке, установить не удалось. Уголовное дело удивительно быстро закрыли, сославшись на отсутствие очевидного подозреваемого и недостаток улик.

Похоронили олимпийскую чемпионку в Волгограде рядышком с её отцом, матерью, тренером и бывшим мужем. А с неба падал всё тот же мягкий снег…