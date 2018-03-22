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РУСАДА и ВАДА договорились о более тесном сотрудничестве
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РУСАДА и ВАДА договорились о более тесном сотрудничестве 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) договорилось с отделом расследований Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) о более тесной работе по ряду направлений. Среди них — сотрудничество по программе информаторов.
— Во вторник РУСАДА достигло договоренности с отделом расследований ВАДА о взаимодействии и более тесном сотрудничестве, — передает ТАСС слова первого заместителя генерального директора РУСАДА Маргариты Пахноцкой. — Речь идет о совместной работе, связанной с расследованием текущих дел. Также мы будем совместно развивать программу по работе с информаторами.
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