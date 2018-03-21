ВАДА по-прежнему ждет от России признания доклада Макларена 

Заместитель генерального директора ВАДА Роб Келер сказал, что восстановление членства РУСАДА будет возможно только после того, как российская сторона признает результаты расследования комиссии под руководством независимого эксперта агентства Ричарда Макларена (этот пункт включен в дорожную карту по реабилитации российской организации). По его словам, международная организация продолжает ждать от России такого шага.
Келер выступил с таким заявлением в ответ на словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, отметившего, что ситуация с докладом Макларена должна быть решена путем переговоров, а на обсуждение его признания потрачено много времени.
— Нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно, в том числе, изменение культуры, о чем говорил Юрий, — цитирует ТАСС Келера. — ВАДА четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями.
Напомним, в докладе Макларена утверждалось о существовании в России системы поддержки допинга в российском спорте, покровительством которой занимались РУСАДА, антидопинговая лаборатория, Министерство спорта РФ, Центр спортивной подготовки и ФСБ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла об отсутствии в такой стране такой системы.