Ещё
ВАДА по-прежнему ждет от России признания доклада Макларена
Далее:
Читайте также:
Ещё

ВАДА по-прежнему ждет от России признания доклада Макларена 

Спорт-Экспресс 5 часов назад
Заместитель генерального директора ВАДА Роб Келер сказал, что восстановление членства РУСАДА будет возможно только после того, как российская сторона признает результаты расследования комиссии под руководством независимого эксперта агентства Ричарда Макларена (этот пункт включен в дорожную карту по реабилитации российской организации). По его словам, международная организация продолжает ждать от России такого шага.
Келер выступил с таким заявлением в ответ на словам гендиректора РУСАДА Юрия Гануса, отметившего, что ситуация с докладом Макларена должна быть решена путем переговоров, а на обсуждение его признания потрачено много времени.
— Нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно, в том числе, изменение культуры, о чем говорил Юрий, — цитирует ТАСС Келера. — ВАДА четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями.
Напомним, в докладе Макларена утверждалось о существовании в России системы поддержки допинга в российском спорте, покровительством которой занимались РУСАДА, антидопинговая лаборатория, Министерство спорта РФ, Центр спортивной подготовки и ФСБ. Российская сторона, в свою очередь, неоднократно заявляла об отсутствии в такой стране такой системы.
Спорт-Экспресс: последние новости
Исинбаева похвасталась новой прической Женская спортивная ходьба на 50 км включена в программу чемпионата России Россия сможет претендовать на проведение международных стартов по новому стандарту ВАДА
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке46
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой95
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой44
Все больше стран хотят бойкотировать ЧМ-2018398
Дворкович прокомментировал возможный бойкот ЧМ-20183
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение