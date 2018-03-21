Женская спортивная ходьба на 50 км включена в программу чемпионата России

ТАСС , 21 марта. Соревнования на дистанции 50 км среди женщин включены в программу чемпионата и первенств России по спортивной ходьбе, которые пройдут с 9 по 10 июня. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Женская спортивная ходьба на 50 км — это новая дисциплина легкой атлетики. В 2016 году Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) включила ее в календарь своих соревнований, добавив в программы Кубка мира по спортивной ходьбе, который проходил в Риме в мае 2016 года, и чемпионата мира 2017 года. Дистанция 50 км среди женщин будет представлена на чемпионате Европы по легкой атлетике, который пройдет в августе в Берлине.

Мировой рекорд в спортивной ходьбе на 50 км принадлежит представительнице Португалии Инес Энрикес. В августе 2017 года на чемпионате мира она преодолела дистанцию за 4 часа 5 минут 56 секунд.