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Виталий Мутко: Родченков говорил мне: «Зря вы меня увольняете, мы взорвем эти WADA и МОК»
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Виталий Мутко: Родченков говорил мне: «Зря вы меня увольняете, мы взорвем эти WADA и МОК» 

Советский спорт 1 час назад
— В интервью Родченков говорит, что уехал, так как испугался после ваших угроз и смертей двух чиновников РУСАДА — Камаева и Синева. — Глупость! Он за кого нас принимает? Уехал он ещё до случаев с Камаевым и Синёвым. Как это могло его испугать, если он уже был в Америке? А уволил его я. Пригласил и сказал: «Спасибо большое за работу, но работа комиссии выявила нарушения. По мнению ВАДА, деятельность лаборатории не соответствует стандартам. Нам рекомендовали провести кадровые изменения. Я вынужден вас уволить». Никто не собирался его выкидывать на улицу! А что он начал говорить?
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— Что? — «Зря вы меня увольняете, мы взорвем эти WADA и МОК, у меня на них всё есть». Рассказывал, что знает, как канадцы победили в Ванкувере, британцы в Лондоне. Я его остановил, сказал, что никакой войны нам не нужно. Тут я разделяю позицию легендарного президента МОК 80-х и 90-х годов Хуана Антонио Самаранча: не возвращаться в прошлое после окончания Олимпиад. Это закрытая книга, — цитирует Мутко «Чемпионат».
Напомним, Родченков был свидетелем по делу о допинге в российском спорте, которое привело к отстранению России от участия в Олимпиаде-2018. При этом российские спортсмены могли выступить под названием «Олимпийские спортсмены из России и олимпийским флагом».
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