Колобков: России и IAAF предстоит еще много сделать для восстановления ВФЛА

ЛОЗАННА /Швейцария/, 22 марта. / ТАСС /. России и Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) предстоит большой объем работы по восстановлению статуса Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Такое мнение журналистам высказал министр спорта России Павел Колобков , который провел встречу с представителями международной федерации в Лозанне.

На встрече также присутствовал глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин , стороны обсуждали выполнение дорожной карты восстановления российской организации.

"Это была рабочая встреча с рабочей группой IAAF. Мы обсудили выполнение требований, которые предъявляются нашей федерации для восстановления. Вопрос непростой во многих отношениях, два с половиной часа в обсуждениях пролетели, как одно мгновение. Восстановление ВФЛА международная федерация связывает с восстановлением Российского антидопингового агентства (РУСАДА), будем дальше с ними работать в этом направлении", — сказал Колобков.

"Уверен, что в интересах и легкой атлетики России, и в интересах мировой легкой атлетики — скорейшее возвращение и нашей федерации, и наших спортсменов на все международные соревнования во всех возрастах и в полном объеме. Считаю, что такие обсуждения должны и будут продолжаться. Есть у нас различный подход по некоторым позициям, нам еще предстоит большой совместный объем работы. Сказать сейчас, что все вопросы урегулированы, я не могу", — добавил он.