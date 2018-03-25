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Эфиопка Гудете Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на ЧМ в Валенсии
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Эфиопка Гудете Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на ЧМ в Валенсии 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Эфиопская бегунья Нетсанет Гудете Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне. На чемпионате мира по лёгкой атлетике в этой дисциплине в Валенсии (Испания) африканка преодолела дистанцию протяжённостью 21 км 97,5 м за 1 час 6 минут 11 секунд. Предыдущий рекорд принадлежал голландке Лорне Киплагат, которая в 2007 году пробежала полумарафон за 1:06.25.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира в полумарафоне. Валенсия, Испания
Женщины. 21 км 97,5 м  1. Нетсанет Гудете Кебеде (Эфиопия) — 1:06.11.
2. Джойсилин Джепкосгеи (Кения) — 1:06.54.
3. Паулин Кавеке Камулу (Кения) — 1:06.56.
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