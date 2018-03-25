СМИ: В Китае могла существовать система поддержки допинга

ВАДА в прошлом году начало расследование законности выигранных медалей китайскими спортсменами в 1980-х и 1990-х годах, сообщает Inside the Games. Бывший врач Олимпийской сборной Китая Сюэ Иньсян заявил, что медали, которые команда выиграла в этот промежуток времени, были завоеваны благодаря системе поддержки допинга во всех видах спорта.

79-летний Иньсян, который покинул Китай два года назад и искал политического убежища в Германии, сказал в интервью телеканалу ARD, что спортсмены в возрасте от 11 лет входят в число более чем 10 000 человек, введенных в обязательную схему допинга.

Эта информация вызвала обеспокоенность по поводу ситуации с допингом в нынешней команде Китая, учитывая то, что через четыре года в стране пройдут Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры.

Ранее Китайское антидопинговое агентство утверждало, что в прошлом году оно провело рекордные 17 000 тестов в попытке предотвратить возможность употребления допинга.