Болт рассказал, сколько лет будет играть в футбол

Болт предположил, что сможет играть в футбол на профессиональном уровне не более четырёх лет

Легендарный ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил свои перспективы начать футбольную карьеру.

«Я не хочу играть в небольшой лиге. Мне нужна команда, которая сможет предложить мне достойную карьеру. Думаю, что смогу поиграть не более четырёх лет. Мне просто нужен новый вызов», — приводит слова Болта Marca.

Он отметил, что всегда хотел быть лучшим спринтером и доминировать, и когда достиг этого, теперь хочет быть футболистом и играть как можно лучше.

Ранее Болт заявил, что чувствует истощение после двух дней тренировок с «Боруссией».