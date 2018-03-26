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Болт рассказал, сколько лет будет играть в футбол
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Болт предположил, что сможет играть в футбол на профессиональном уровне не более четырёх лет 

RT на русском 6 часов назад
Фото: Reuters
Легендарный ямайский спринтер и восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт оценил свои перспективы начать футбольную карьеру.
«Я не хочу играть в небольшой лиге. Мне нужна команда, которая сможет предложить мне достойную карьеру. Думаю, что смогу поиграть не более четырёх лет. Мне просто нужен новый вызов», — приводит слова Болта Marca.
Он отметил, что всегда хотел быть лучшим спринтером и доминировать, и когда достиг этого, теперь хочет быть футболистом и играть как можно лучше.
Ранее Болт заявил, что чувствует истощение после двух дней тренировок с «Боруссией».
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