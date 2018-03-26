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Немецкий психолог: принимавшие допинг спортсмены из ГДР умирают на 10-12 лет раньше
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Немецкий психолог: принимавшие допинг спортсмены из ГДР умирают на 10-12 лет раньше 

RT на русском 6 часов назад
Немецкий психолог Харальд Фрайбергер, который проводит исследования последствий употребления допинга в спорте, пришёл к выводам о серьёзном негативном влиянии запрещённых препаратов на здоровье атлетов. «В среднем атлеты из Восточной Германии, принимавшие допинг, умирают на 10-12 лет раньше, чем обычные граждане. Они чаще испытывают проблемы, связанные с психологическими расстройствами», — приводит слова Фрайбергера Zeit.
Психолог считает опасным призывы легализовать препараты, способствующие улучшению спортивных результатов. По его словам, в Восточной Германии режим делал всё, чтобы спортсмены чаще одерживали победы, и там давали допинг даже детям.
«В некоторых случаях использовалась комбинация из запрещённых препаратов, влияющих на физическое состояние, и веществ, воздействующих на психику. Зачастую спортсменов вопреки их желаниям заставляли принимать допинг», — подчеркнул Фрайбергер.
Он отметил, что многие из тех, кто принимал допинг, не могут жить полноценной жизнью, не выдерживают полный рабочий день или не могут работать вовсе.
Ранее сообщалось, что Всемирное антидопинговое агенство (WADA) может сменить название.
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