Немецкий психолог: принимавшие допинг спортсмены из ГДР умирают на 10-12 лет раньше

Немецкий психолог Харальд Фрайбергер, который проводит исследования последствий употребления допинга в спорте, пришёл к выводам о серьёзном негативном влиянии запрещённых препаратов на здоровье атлетов. «В среднем атлеты из Восточной Германии, принимавшие допинг, умирают на 10-12 лет раньше, чем обычные граждане. Они чаще испытывают проблемы, связанные с психологическими расстройствами», — приводит слова Фрайбергера Zeit.

Психолог считает опасным призывы легализовать препараты, способствующие улучшению спортивных результатов. По его словам, в Восточной Германии режим делал всё, чтобы спортсмены чаще одерживали победы, и там давали допинг даже детям.

«В некоторых случаях использовалась комбинация из запрещённых препаратов, влияющих на физическое состояние, и веществ, воздействующих на психику. Зачастую спортсменов вопреки их желаниям заставляли принимать допинг», — подчеркнул Фрайбергер.

Он отметил, что многие из тех, кто принимал допинг, не могут жить полноценной жизнью, не выдерживают полный рабочий день или не могут работать вовсе.