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WADA разъяснило намерение подавать иски на спортсменов в Спортивный арбитражный суд
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WADA разъяснило намерение подавать иски на спортсменов в Спортивный арбитражный суд 

Rambler News Service 3 часа назад
Всемирное антидопинговое агентство разъяснило сообщения о намерении подавать на спортсменов в Спортивный арбитражный суд (CAS) в том случае, если со спортсменами не будут судиться соответствующие международные федерации.
«Мы сотрудничаем по этим делам с международными спортивными федерациями. В том случае, если федерации не будут судиться со спортсменами, мы будем рассматривать эти случаи в индивидуальном порядке и принимать соответствующие решения, исходя из имеющихся доказательств. Мы не исключаем возможности обращения в CAS», — сообщил RNS официальный представитель WADA Джеймс Фитцджеральд.
Ранее издание Inside the games сообщило о 60 новых случаев употребления допинга российскими спортсменами. По словам Крейга Риди, если международные федерации не начнут подавать в суд на спортсменов, подозреваемых в допинге, то WADA само будет подавать на них иски в CAS.
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