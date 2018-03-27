Испания может лишиться ЧЕ по тяжёлой атлетике из-за отказа признавать Косово

Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) может лишить Испанию права на проведение чемпионата Европы среди молодёжи и юниоров из-за отказа государства признавать независимость Косова. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами спортсмены из Косова не могут получить визу на въезд в Испанию без специального разрешения.

Если Министерство спорта Испании в течение трёх недель не сможет официально утвердить выдачу виз спортсменам и официальным лицам из Косова, то руководство EWF примет решение о переносе соревнований в другую страну, сообщает Inside the Games.

Европейское первенство по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров намечено на 24-31 октября 2018 года в испанской Ла-Корунье.

Ранее исполнительный комитет Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) единогласно одобрил рекомендации, представленные в докладе антидопинговой комиссии за чистый спорт.