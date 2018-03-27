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Испания может лишиться ЧЕ по тяжёлой атлетике из-за отказа признавать Косово
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Испания может лишиться ЧЕ по тяжёлой атлетике из-за отказа признавать Косово 

RT на русском 2 часа назад
Европейская федерация тяжёлой атлетики (EWF) может лишить Испанию права на проведение чемпионата Европы среди молодёжи и юниоров из-за отказа государства признавать независимость Косова. Из-за отсутствия дипломатических отношений между странами спортсмены из Косова не могут получить визу на въезд в Испанию без специального разрешения.
Если Министерство спорта Испании в течение трёх недель не сможет официально утвердить выдачу виз спортсменам и официальным лицам из Косова, то руководство EWF примет решение о переносе соревнований в другую страну, сообщает Inside the Games.
Европейское первенство по тяжёлой атлетике среди молодёжи и юниоров намечено на 24-31 октября 2018 года в испанской Ла-Корунье.
Ранее исполнительный комитет Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) единогласно одобрил рекомендации, представленные в докладе антидопинговой комиссии за чистый спорт.
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 Ещё 2 источника 
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