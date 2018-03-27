Полька Лоховская — чемпионка Европы по тяжёлой атлетике в весе до 53 кг

Польская штангистка Йоанна Лоховская победила на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Бухаресте в весовой категории до 53 кг. Второе и третье места заняли итальянки Дженнифер Ломбардо и Джорджиа Руссо соответственно.

Сборная России не принимает участие в турнире из-за дисквалификации Федерации тяжёлой атлетики России.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния Женщины. Весовая категория до 53 кг 1. Йоанна Лоховская (Польша) — 196 кг (88 кг в рывке + 108 кг в толчке). 2. Дженнифер Ломбардо (Италия) — 191 кг (84+107). 3. Джорджиа Руссо (Италия) — 186 кг (80+106).