Вильхельм: решение IBU по Тюмени удивило некоторых спортсменов

Трёхкратная олимпийская чемпионка Кати Вильхельм прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) проведение 9-го этапа Кубка мира в Тюмени.

«Спортсмены надеялись на то, что Федерация отправит сигнал, но она этого не сделала. Рекомендация МОК о прекращении проведения соревнований в России не действовала в этом сезона, поэтому в IBU решили: «А почему бы тогда не оставить турнир в Тюмени?»

Решение об организации соревнований в России, кстати, принималось демократическим голосованием. Тем не менее, решение удивило некоторых спортсменов, и, в результате, мы не увидели тех или иных биатлонистов в конце сезона", — цитирует Вильхельм N-TV.de.