Ещё
IWF одобрила планы проведения образовательного семинара в Москве по вопросам допинга
Далее:
Читайте также:
Ещё

IWF одобрила планы проведения образовательного семинара в Москве по вопросам допинга 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ТАСС, 28 марта. Исполнительный совет Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) одобрил планы проведения образовательного семинара в Москве в июне при поддержке Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщает пресс-служба федерации.
В семинаре примут участие представители федераций, членство которых было приостановлено в IWF.
"IWF сделает все возможное, чтобы защитить чистых спортсменов, и я очень доволен тем, как исполнительный совет был вовлечен в эту важную работу. В течение последних нескольких лет IWF радикально улучшила способ решения исторической проблемы допинга, который в основном касался ограниченного числа стран, где существовала более развитая культура допинга", — сказал президент IWF Тамас Аджан на заседании исполнительного совета.
В сентябре 2017 года на исполкоме IWF было принято решение отстранить на один год Федерацию тяжелой атлетики России (ФТАР) и еще восемь национальных федераций, чьи спортсмены, как выяснилось после перепроверки допинг-проб с Олимпиад 2008 и 2012 годов, неоднократно нарушали антидопинговые правила. В числе наказанных оказались федерации семи европейских стран (России, Армении, Азербайджана, Белоруссии, Молдавии, Турции и Украины), а также Казахстана и Китая. IWF ввела новое правило в антидопинговой политике, согласно которому, если национальная федерация не выполняет свои антидопинговые обязанности и не может обеспечить выступление на соревнованиях чистых спортсменов от своей страны, она теряет право на участие в международных турнирах на срок до четырех лет.
ТАСС: последние новости
Колобков надеется, что IAAF и ВФЛА смогут решить все вопросы до совета организации в июле Легкоатлеты Брайко и Кочанова подали заявки в IAAF на получение нейтрального статуса Эфиопка Кебеде установила мировой рекорд в полумарафоне на чемпионате мира
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова призвала запретить США проводить турниры114
Речь олимпийской чемпионки приняли за пьяный бред13
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Черчесов объяснил, почему Аршавина не вызывают в сборную РФ9
Плющенко обратился к Загитовой158
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
01:06
Названа причина смерти футболиста после удара мячом
Футбол
00:27
Сборная России не учится на ошибках
Футбол
00:52
Исландия объявила бойкот ЧМ-2018 в России
Футбол
01:14
Экс-защитник «Зенита» проглотил язык
Футбол
03:18
Украинский спортсмен стал выступать за Россию
Летние виды спорта
02:38
Россия взяла золото на этапе Кубка мира
Биатлон
07:32
«После проката Загитовой заплакали»
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение