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Албанец Калья завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 69 кг
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Албанец Калья завоевал золото на ЧЕ по тяжёлой атлетике в весе до 69 кг 

Чемпионат.com 2 часа назад
Брикен Калья из Албании победил на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Бухаресте в весовой категории до 69 кг. По сумме двух упражнений ему покорился вес 317 кг. Второе место занял немец Роберт Йоахим, который был лучшим в толчке. Замкнула тройку призёров испанец Давид Санчес.
Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Бухарест, Румыния Мужчины. Весовая категория до 69 кг 1. Брикен Калья (Албания) — 317 кг (146 кг в рывке + 171 кг в толчке). 2. Роберт Йоахим (Германия) — 311 кг (138+173). 3. Давид Санчес (Испания) — 309 кг (141+168).
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